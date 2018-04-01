Корея направила эсминец и «морских котиков» на спасение заложников 

Правительство Южной Кореи направило к берегам Ганы эсминец и группу спецназа ВМС на поиск и спасение троих сограждан, которые были захвачены пиратами несколько дней назад. Об этом заявили в южнокорейском министерстве иностранных дел.
Напомним, что инцидент произошел 26 марта. Судно Marine 711 было захвачено неизвестными. Его экипаж состоял из почти 40 граждан Ганы и трех южнокорейцев. Затем пираты направились к берегам Нигерии, где они перевели некоторых моряков, в том числе и корейцев, на моторную лодку и скрылись в неизвестном направлении. Остальную часть экипажа вскоре отпустили, а вот судьба корейцев пока не известна.
В минобороны Южной Кореи сообщили, что похитителями моряков были нигерийские пираты. Заложники скорее всего удерживаются в южной части Нигерии. Для спасения корейцев направлен эсминец ВМС Республики Корея «Мунмутэван», который нес дежурство в районе Африки. На борту корабля находится группа из 30 бойцов спецназа ВМС UDT/SEAL «Морские котики». На них возложена задача по освобождению заложников. Прибытие южнокорейского эсминца в запланированный район ожидается 16 апреля. Сеул также заявил, что постоянно обменивается информацией с военно-морскими группировками США, НАТО и других стран, которые дежурят у берегов Африки.