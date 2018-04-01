В Латвии призвали не бояться российских ракетных пусков перед Пасхой

Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс призвал спокойно отнестись к российским военным учениям в Балтийском море. Об этом он написал в Twitter.

«Давайте не будем бояться российских учений. Давайте смотреть, сохранять бдительность и быть уверенными в себе, своей стране и своей свободе», — отметил депутат.

Пабрикс также заявил, что «Латвия не позволит России испортить Пасху».