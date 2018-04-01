Военные полигоны должны быть предметом гордости — президент Узбекистана

Ташкент, 31 марта / Синьхуа / — Военные полигоны помимо повышения практических навыков военнослужащих должны служить предметом гордости, источником силы и знаний, заявил сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе посещения горно-полевого полигона «Фориш» в Джизакской области.

Верховной главнокомандующий ВС дал поручения по превращению этого места в образцовый полигон, разработке новой концепции и модернизации на ее основе всех военных полигонов.

Президенту на полигоне было продемонстрировано 25 видов учебно-тактических упражнений. —0—