В Армении разведчики ЮВО осваивают мастерство альпинизма под наблюдением беспилотников

На практических занятиях по горной альпинистской подготовке на полигоне Памбак в Закавказье принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц современной военной техники, в том числе и беспилотные летательные комплексы.

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении приступили к освоению спецкурса по альпинистской подготовке на горном полигоне Памбак.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ, в преддверии начала обучения альпинизму разведчики изучили требования безопасности, основы альпинистского узловязания и правила поведения в горах.

В настоящее время военнослужащие отрабатывают элементы движения по крутым склонам, преодолевают спуски и подъемы со штатным снаряжением, вооружением и специальной горной экипировкой. На скальном участке местности и горном спортивном комплексе разведчики учатся преодолевать препятствия и выполнять сложные альпинистские приемы с использованием индивидуальной страховочной системы.

По информации оборонного ведомства, за ходом подготовки разведчиков в горно-скалистой местности ведут наблюдение расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА). С помощью беспилотной авиации военнослужащие в кратчайшие сроки выстраивают наиболее сложные маршруты выдвижения подразделений в горах и проводят мониторинг действий разведывательных групп при выполнении учебно-боевых задач.