Ещё
В Армении разведчики ЮВО осваивают мастерство альпинизма под наблюдением беспилотников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армении разведчики ЮВО осваивают мастерство альпинизма под наблюдением беспилотников 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На практических занятиях по горной альпинистской подготовке на полигоне Памбак в Закавказье принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц современной военной техники, в том числе и беспилотные летательные комплексы.
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении приступили к освоению спецкурса по альпинистской подготовке на горном полигоне Памбак.
Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ, в преддверии начала обучения альпинизму разведчики изучили требования безопасности, основы альпинистского узловязания и правила поведения в горах.
В настоящее время военнослужащие отрабатывают элементы движения по крутым склонам, преодолевают спуски и подъемы со штатным снаряжением, вооружением и специальной горной экипировкой. На скальном участке местности и горном спортивном комплексе разведчики учатся преодолевать препятствия и выполнять сложные альпинистские приемы с использованием индивидуальной страховочной системы.
По информации оборонного ведомства, за ходом подготовки разведчиков в горно-скалистой местности ведут наблюдение расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА). С помощью беспилотной авиации военнослужащие в кратчайшие сроки выстраивают наиболее сложные маршруты выдвижения подразделений в горах и проводят мониторинг действий разведывательных групп при выполнении учебно-боевых задач.
ТК «Звезда»: последние новости
Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области Юнармейцы посетили Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны РФ Флагману Балтийского флота эскадренному миноносцу «Настойчивый» – 25 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ27
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля20
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»532
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО147
Дипломаты узнали об издевательствах над Ярошенко в тюрьме95
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение