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США и Южная Корея начинают военные учения на фоне
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США и Южная Корея начинают военные учения на фоне 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 1 апр — РИА Новости. США и Южная Корея начинают 1 апреля очередные крупномасштабные военные учения «Токсури — Фоул игл» (Foal Eagle), которые были отложены на месяц из-за Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане.
Как было объявлено ранее, в учениях задействованы 300 тысяч военнослужащих все родов войск Южной Кореи, а также 11,5 тысяч американских солдат, в том числе с военных баз за рубежом.
Обычно такие учения начинаются в марте и длятся два месяца. Нынешние учения из-за Олимпиады будут проводиться всего один месяц.
На учения США и Южной Кореи в последнее время перебрасывались американские стратегические вооружения, однако, по данным южнокорейского агентства Рёнхап, на этот раз участники, как ожидается, ограничатся оборонительными средствами, чтобы не раздражать КНДР.
В рамках «Токсури — Фоул игл», по сообщениям южнокорейских СМИ, с 1 по 8 апреля будут проводиться десантные учения под кодовым названием «Пара драконов» (Санъён). В них будут задействованы американский десантный корабль Wasp (LHD-1) с истребителями F-35B на борту, которые будут впервые представлены на таких учениях в Южной Корее.
Кроме этого, с 23 апреля на две недели запланированы командно-штабные учения Key Resolve с компьютерным моделированием военных действий в Корее и участием более 12 тысяч американских солдат.
Как известно, на 27 апреля намечено проведение встречи на высшем уровне между КНДР и Южной Кореей, а вслед за этим в мае северокорейский лидер Ким Чен Ын готовится встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Учения США и Южной Кореи проводятся на основе Договора о совместной обороне двух стран от 1 октября 1953 года и каждый раз вызывают тревогу в КНДР, которая рассматривает их как «репетицию» войны на Корейском полуострове. Вместе с тем Сеул и Вашингтон стремятся оказывать давление на Северную Корею, чтобы заставить ее отказаться от ядерной и ракетной программ.
Никто не может исключить, что при проведении совместных с США военных учений в Республике Корея и собственных учений в КНДР не возникнет какого-либо инцидента или провокаций.
Так, в 2010 году при проведении американо-южнокорейских военно-морских учений в Желтом море затонул корвет «Чхонан», подбитый, как утверждают в Сеуле, северокорейской торпедой. В том же году в районе острова Йонпхёндо, где проходит спорная линия раздела между КНДР и Южной Кореей в Желтом море, произошел крупнейший в регионе за последние полвека вооруженный инцидент. По сообщениям из Сеула, остров был подвергнут артобстрелу со стороны севера и южане открыли ответный огонь. В результате погибли двое южнокорейских военнослужащих, 17 были ранены.
Ситуация осложнена еще и тем, что США и Северная Корея формально находятся в состоянии войны, поскольку корейский конфликт 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии. С тех пор в Вашингтоне отказываются даже обсуждать возможность замены этого соглашения на договор о мире и сохраняют по сей день на юге Корейского полуострова 28 тысяч военнослужащих под предлогом «северокорейской угрозы».
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
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