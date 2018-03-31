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В Северной Осетии проходит третий окружной отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» среди разведчиков ЮВО
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В Северной Осетии проходит третий окружной отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» среди разведчиков ЮВО 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие соревнуются в прохождении «Тропы разведчика», стрельбе из различных видов стрелкового оружия, вождении боевой машины пехоты, форсирование водной преграды и совершении марш-броска.
На полигоне Тарское в Северной Осетии разведчики Южного военного округа в рамках окружного отборочного этап конкурса «Отличники войсковой разведки» преодолели специальную полосу препятствий.
Разведывательные подразделения ЮВО состязались в преодолении километровой полосы препятствий — так называемой «Тропа разведчика». Эта полоса, разработана военными профессионалам и включает в себя более 20 элементов сооружений, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений — все эти элементы должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях.
Также разведчики соревновались в стрельбе из различных видов стрелкового оружия, вождении боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнении нормативов по посадке и высадке из вертолета, форсирование водной преграды и совершении марш-броска в составе своих подразделений.
Третий окружной отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм. В соревнованиях принимает участие 4 разведывательные группы по 10 человек в каждой.
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