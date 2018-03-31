В Северной Осетии проходит третий окружной отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» среди разведчиков ЮВО

Военнослужащие соревнуются в прохождении «Тропы разведчика», стрельбе из различных видов стрелкового оружия, вождении боевой машины пехоты, форсирование водной преграды и совершении марш-броска.

На полигоне Тарское в Северной Осетии разведчики Южного военного округа в рамках окружного отборочного этап конкурса «Отличники войсковой разведки» преодолели специальную полосу препятствий.

Разведывательные подразделения ЮВО состязались в преодолении километровой полосы препятствий — так называемой «Тропа разведчика». Эта полоса, разработана военными профессионалам и включает в себя более 20 элементов сооружений, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений — все эти элементы должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях.

Также разведчики соревновались в стрельбе из различных видов стрелкового оружия, вождении боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнении нормативов по посадке и высадке из вертолета, форсирование водной преграды и совершении марш-броска в составе своих подразделений.

Третий окружной отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм. В соревнованиях принимает участие 4 разведывательные группы по 10 человек в каждой.