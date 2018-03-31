Южная Корея остановила расширение базы ПРО США

Южнокорейские активисты, выступающие против присутствия на территории страны американских комплексов ПРО THAAD, блокировали подъезды к базе, что не позволяет продолжить ее расширение. При этом правительство Юга не торопится обеспечивать доступ. Это привело к тому, что база и сами комплексы функционируют в ограниченном режиме. С таким заявлением выступили представители министерства обороны Южной Кореи

Напомним, что спор по поводу комплексов ПРО США в Корее расколол южнокорейское общество. У Сеула ухудшились отношения с Пекином, который видит в ПРО США угрозу для своих интересов. Несмотря на все это Южная Корея в итоге приняла решение разместить у себя одну батарею комплексов ПРО США THAAD, для которых была выделена база на юго-востоке страны, в уезде Сончжу провинции Северная Кенсан.

Как сообщило южнокорейское издание «Чосон Ильбо», активисты, которые выступают против ПРО США в Корее, еще с сентября полностью блокировали шоссе, ведущие к базе. На трассах в несколько рядов выстроены трактора, грузовики и прочая техника, что перекрыло движение. Возле кордонов организовано круглосуточное дежурство, при этом на базу, которую отдали американским военным, не пропускают военные грузовики и иную технику. В результате американцы не могут продолжить работы по расширению и строительству новых объектов базы, что необходимо для развертывания и полноценного функционирования батареи комплексов THAAD.

Действия активистов не позволили завести на базу четыре дополнительные пусковые установки (ПУ). Дизельное топливо, необходимое для работы генераторов систем, доставляется вертолетами, тогда как для подвоза ПУ необходима сухопутная дорога, которая заблокирована. Таким образом, согласно заявлению военных Юга, комплекс ПРО США работает в усеченном режиме и не может полностью выполнять те функции, которые на него предполагалось возложить.

Интересно, что налицо явный конфликт внутри самого правительства Южной Кореи. Минобороны РК выступает за размещение ПРО США, но президент Мун Чжэ Ин и многие из его окружения с самого начала не хотели иметь ПРО на территории Кореи, но часть комплекса была ввезена еще при предыдущем правительстве во главе с Пак Кын Хе. Мун в итоге вынужденно согласился на все ПРО с шестью ПУ, но явно не торопится выполнять обещания.

Как спекулирует «Чосон Ильбо», команда Мун Чжэ Ина, сделавшая ставку на развитие сотрудничества с Пхеньяном , не хочет портить потепление в межкорейских отношениях, а также провоцировать Пекин. При желании полиция смогли бы обеспечить доступ к базам, но правоохранительные органы не вмешиваются в действия активистов. Из Сеула же не поступает никаких команд, а потому все работы по расширению базы приостановлены. Кроме того, до сих пор не проведена государственная оценка влияния расширенного комплекса базы на окружающую среду, что необходимо для ввода объектов в строй.

В итоге ПРО США в Корее действует, по словам минобороны РК, «лишь как на учениях, не имея возможности выполнять всего комплекса возложенных на нее задач».