В ЮВО прибыли первые лейтенанты — выпускники 2018 года

Командование воинских частей во взаимодействии с органами местного управления организовало решение социальных вопросов — трудоустройство членов семей, предоставление мест для детей в образовательных учреждениях.

Первые семь выпускников военного инженерно-технического института академии МТО прибыли для прохождения военной службы в войсках Южного военного округа (ЮВО).

Молодым офицерам по указанию командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова предоставлены для проживания служебные квартиры. Командование воинских частей во взаимодействии с органами местного управления организовало решение социальных вопросов — трудоустройство членов семей, предоставление мест для детей в образовательных учреждениях.

В ближайшее время войска ЮВО пополнят более 320 выпускников военных вузов. Работа по подготовке к встрече молодых офицеров организована в соединениях и воинских частях. Для встречи и ввода в строй лейтенантов назначены наставники из числа опытных офицеров.