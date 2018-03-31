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В ЮВО прибыли первые лейтенанты — выпускники 2018 года
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В ЮВО прибыли первые лейтенанты — выпускники 2018 года 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Командование воинских частей во взаимодействии с органами местного управления организовало решение социальных вопросов — трудоустройство членов семей, предоставление мест для детей в образовательных учреждениях.
Первые семь выпускников военного инженерно-технического института академии МТО прибыли для прохождения военной службы в войсках Южного военного округа (ЮВО).
Молодым офицерам по указанию командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова предоставлены для проживания служебные квартиры. Командование воинских частей во взаимодействии с органами местного управления организовало решение социальных вопросов — трудоустройство членов семей, предоставление мест для детей в образовательных учреждениях.
В ближайшее время войска ЮВО пополнят более 320 выпускников военных вузов. Работа по подготовке к встрече молодых офицеров организована в соединениях и воинских частях. Для встречи и ввода в строй лейтенантов назначены наставники из числа опытных офицеров.
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