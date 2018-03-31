В Армении летчики армейской авиации ЮВО провели разведку местности по приборам

В ходе учебно-боевых заданий они отработали взлет и посадку вертолетов Ми-8 и Ми-24, выполнили полеты на полигоны соединения для разведки местности, а также осуществили поиск живой силы и бронетехники условного противника днем и ночью.

Летчики российской авиационной военной базы Эребуни в Армении провели учебно-тренировочные полеты в сложных метеоусловиях и в темное время суток по контрольно-измерительным приборам.

В ходе учебно-боевых заданий они отработали взлет и посадку вертолетов Ми-8 и Ми-24, выполнили полеты на полигоны соединения для разведки местности, а также осуществили поиск живой силы и бронетехники условного противника днем и ночью.

Наиболее важным элементом в программе подготовки экипажей вертолетов занимали полеты в сложных метеоусловиях и темное время суток. Ночью вертолетчики выполнили заход на посадку по приборам, полеты над высокогорным полигоном Алагяз и обнаружение выдвигающейся колонны условного противника.

Особенностью выполнения учебных заданий стало совершение самостоятельных вылетов и посадка вертолета с одним выключенным двигателем молодыми офицерами в роли командиров воздушного судна.

В учебно-тренировочных полетах принимало участие более 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, было задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе ударно-боевые Ми-24 и десантно-штурмовые Ми-8МТ вертолеты.

Летчики армейской авиации ЮВО в Закавказье регулярно принимают участие в различных тактических учениях соединения, при выполнении тактико-специальных задач в разведывательно-огневых (ударных) контурах, перевозке и высадке десанта на необорудованные площадки. Также экипажами вертолетной эскадрильи авиационного соединения Эребуни решаются задачи эвакуации раненых и поисково-спасательного обеспечения.