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Пилоты армейской авиации ЮВО приступили к полетам в горах Приэльбрусья в рамках учебного сбора
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Пилоты армейской авиации ЮВО приступили к полетам в горах Приэльбрусья в рамках учебного сбора 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью обучения станет подготовка экипажей вертолетов Ми-35М «Крокодил», Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» к полетам в темное время суток с применением приборов ночного видения.
Пилоты боевых вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) приступили к полетам на горном полигоне в Приэльбрусье.
В учебном сборе задействовано более 70 летчиков, а также около 10 вертолетов армейской авиации Ми-35М «Крокодил», Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор».
В течение месяца опытные инструкторы проведут с летчиками теоретические занятия по ориентированию и основам действий в горной местности. Особенностью обучения станет подготовка экипажей современных ударных вертолетов к полетам в темное время суток с применением очков ночного видения.
В ходе сбора вертолетчики освоят навыки пилотирования при облете горных склонов, прохождении ущелий и преодолении перевалов на высотах от 1500 до 4000 м в светлое и темное время суток, в том числе в сложных метеоусловиях.
Особое внимание уделяется обучению летчиков уверенному ориентированию по приборам, а также приемам эффективной и точной стрельбы из штатного вооружения вертолетов в горной местности.
По результатам сбора летчики получат допуск к выполнению задач в условиях высокогорья и подтвердят свою летную квалификацию.
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