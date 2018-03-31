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В Липецком авиацентре прошел конкурс «Авиадартс-2018»
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В Липецком авиацентре прошел конкурс «Авиадартс-2018» 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В соревнованиях приняли участие более 20 экипажей истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25.
В Липецке в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России прошел отборочный этап конкурса «Авиадартс-2018».
В соревнованиях приняли участие более 20 экипажей истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25.
Экипажи Воздушно-космических сил в ходе конкурса выполнили задачи воздушной разведки, навигации, техники пилотирования, преодоления системы противовоздушной обороны и нанесения авиационного удара на точность. Помимо этого летный состав сдал зачет по теоретической и физической подготовке.
Во время полетов на боевое применение экипажи отработали бомбометание авиационных бомб массой 250 килограмм, пуски неуправляемых ракет, стрельбу из авиационной пушки.
Оценка за выполнение всех элементов конкурса выставлялась исходя из визуального наблюдения судейской комиссией и анализа средств объективного контроля.
Победители отборочного этапа соревнований примут участие во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2018».
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