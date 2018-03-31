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Инженерные подразделения ЦВО отработали действия по инженерному обеспечению в ходе выполнения марша на лагерном сборе
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Инженерные подразделения ЦВО отработали действия по инженерному обеспечению в ходе выполнения марша на лагерном сборе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На практике военнослужащие выполнили нормативы по слаживанию расчетов и экипажей по тактико-специальной подготовке.
Инженерные подразделения Центрального военного округа отработали вопрос инженерного обеспечения в ходе совершения марша.
В ходе марша инженеры использовали новые образцы техники колейных минных тралов (КТМ-8) и импульсные миноискатели для разведки маршрутов и обеспечения необходимых условий для движения подразделений, частей в высоких темпах, повышения их защиты от средств поражения противника, скрытности движения и своевременном прибытии в назначенный район, готовность ведения боевых действий.
На практике военнослужащие выполнили нормативы по слаживанию расчетов и экипажей по тактико-специальной подготовке.
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