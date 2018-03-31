Инженерные подразделения ЦВО отработали действия по инженерному обеспечению в ходе выполнения марша на лагерном сборе

На практике военнослужащие выполнили нормативы по слаживанию расчетов и экипажей по тактико-специальной подготовке.

Инженерные подразделения Центрального военного округа отработали вопрос инженерного обеспечения в ходе совершения марша.

В ходе марша инженеры использовали новые образцы техники колейных минных тралов (КТМ-8) и импульсные миноискатели для разведки маршрутов и обеспечения необходимых условий для движения подразделений, частей в высоких темпах, повышения их защиты от средств поражения противника, скрытности движения и своевременном прибытии в назначенный район, готовность ведения боевых действий.

На практике военнослужащие выполнили нормативы по слаживанию расчетов и экипажей по тактико-специальной подготовке.