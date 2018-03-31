Суда гидрографической службы Черноморского флота проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности мореплавания

Гидрографы проверяют соответствие навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной Ассоциацией маячных служб, осуществляют осмотр надводной и подводной части знаков, оценивают их плавучесть.

Экипажи судов гидрографической службы Черноморского флота приступили к проведению лоцмейстерских работ по ревизии и замене плавучих предостерегательных знаков в морских акваториях пунктов базирования сил флота в Крыму и на Кавказском побережье.

Гидрографы флота проводят проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной Ассоциацией маячных служб, осуществляют осмотр надводной и подводной части знаков, оценивают их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения. При необходимости производится замена отдельных частей светооптических аппаратов и аккумуляторов, либо плавучих знаков в целом.

Необходимость проводимых работ напрямую связана с обеспечением безопасности мореплавания кораблей Черноморского флота и гражданских судов, осуществляющих заходы в порт Севастополь и другие базы флота.

Мероприятия по ревизии плавучих предостерегательных знаков и буев планируется завершить к середине апреля.