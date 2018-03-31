Во владивостокском филиале Нахимовского училища прошел «День открытых дверей»

Более тысячи жителей Приморья смогли познакомиться с бытом воспитанников училища.

Более тысячи жителей Владивостока стали гостями филиала Нахимовского военно-морского училища в последний день марта. В рамках «Дня открытых дверей» они смогли увидеть, как учатся и как живут воспитанники училища — подростки, решившие связать свою жизнь со службой на флоте.

От гостей ничего не прятали — классы, спортивные залы, лаборатории, столовые, кубрики — доступ к ним был открыт и родителям и тем, кто только собирается поступать во владивостокский филиал.

Дальневосточный филиал Нахимовского открыт в 2014 году, сейчас там обучают около 450 кадет. Кроме школьной программы им преподают спецдисциплины по устройству кораблей и подводных лодок, обучают иностранным языкам, в том числе — японскому и китайскому. Каждый год кадеты проходят практику в открытом море.