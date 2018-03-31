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Во владивостокском филиале Нахимовского училища прошел «День открытых дверей»
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Во владивостокском филиале Нахимовского училища прошел «День открытых дверей» 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Более тысячи жителей Приморья смогли познакомиться с бытом воспитанников училища.
Более тысячи жителей Владивостока стали гостями филиала Нахимовского военно-морского училища в последний день марта. В рамках «Дня открытых дверей» они смогли увидеть, как учатся и как живут воспитанники училища — подростки, решившие связать свою жизнь со службой на флоте.
От гостей ничего не прятали — классы, спортивные залы, лаборатории, столовые, кубрики — доступ к ним был открыт и родителям и тем, кто только собирается поступать во владивостокский филиал.
Дальневосточный филиал Нахимовского открыт в 2014 году, сейчас там обучают около 450 кадет. Кроме школьной программы им преподают спецдисциплины по устройству кораблей и подводных лодок, обучают иностранным языкам, в том числе — японскому и китайскому. Каждый год кадеты проходят практику в открытом море.
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