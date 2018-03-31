Су-57 смогут сбрасывать самонаводящиеся «Дрели»

Российские истребители пятого поколения Су-57 смогут нести на борту новейшую авиабомбу «Дрель». Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель генерального директора концерна-разработчика «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин.

«"Дрель" может применяться со всех типов самолетов — от дальних стратегических бомбардировщиков до штурмовиков», — сказал он.

Кочкин напомнил, что авиабомба позволяет наносить удары по объектам, не заходя в зону поражения средств противовоздушной обороны противника. «Самолет сбрасывает бомбу, она планирует, и самоприцеливающиеся боевые элементы накрывают площадь в районе цели», — пояснил он.

В начале января глава «Техмаша» Владимир Лепин сообщал, что «Дрель» проходит государственные испытания с 2016 года, они должны завершиться в 2018-м.

Масса планирующей бомбовой кассеты в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами составляет 500 килограммов. Одна «Дрель» способна остановить стреляющую батарею или танковую колонну противника. При отходе от носителя дальность поражения цели составляет свыше 30 километров, несмотря на отсутствие у «Дрели» двигателя.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Самолет обладает малой заметностью для систем противника, имеет высокую живучесть и маневренность, способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью без форсажа. По своим характеристикам он может сравниться с американским истребителем-бомбардировщиком F-35.