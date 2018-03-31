Самарские миротворцы стали лучшими на конкурсе полевой выучки для снайперских пар 

В Центральном военном округе прошел второй этап конкурса полевой выучки снайперских пар. Во время испытаний военнослужащие выполнили ряд упражнений на различных дистанциях по появляющимся и движущимся целям, в том числе и воздушным, а также специальные упражнения, такие как уничтожение террористов, захвативших заложников, стрельба с выносом точки прицеливания. В программу вошло преодоление километрового маршрута с препятствиями, стрельба из СВД, ПМ и метание ручной гранаты. По итогам парного зачета первое место заняла команда миротворческой бригады из Самарской области.
Фото: пресс-служба ЦВО