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Самарские миротворцы стали лучшими на конкурсе полевой выучки для снайперских пар
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Самарские миротворцы стали лучшими на конкурсе полевой выучки для снайперских пар 

ТРК Губерния 46 минут назад
Фото: ТРК Губерния
В Центральном военном округе прошел второй этап конкурса полевой выучки снайперских пар. Во время испытаний военнослужащие выполнили ряд упражнений на различных дистанциях по появляющимся и движущимся целям, в том числе и воздушным, а также специальные упражнения, такие как уничтожение террористов, захвативших заложников, стрельба с выносом точки прицеливания. В программу вошло преодоление километрового маршрута с препятствиями, стрельба из СВД, ПМ и метание ручной гранаты. По итогам парного зачета первое место заняла команда миротворческой бригады из Самарской области.
Фото: пресс-служба ЦВО
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