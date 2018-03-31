МВД Великобритании назвало проверку самолета «Аэрофлота» рутинной процедурой

"Это рутинная процедура для пограничной службы провести обыск самолета для защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие, в эту страну", — говорится в поступившем в субботу в ТАСС заявлении замглавы МВД.

"После того как эти проверки были проведены, самолету было разрешено продолжить выполнение рейса", — добавил он.