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МВД Великобритании назвало проверку самолета «Аэрофлота» рутинной процедурой
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МВД Великобритании назвало проверку самолета «Аэрофлота» рутинной процедурой 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес назвал рутинной процедурой проверку самолета компании «Аэрофлот», проведенную 30 марта в аэропорту Лондона Хитроу.
"Это рутинная процедура для пограничной службы провести обыск самолета для защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие, в эту страну", — говорится в поступившем в субботу в ТАСС заявлении замглавы МВД.
"После того как эти проверки были проведены, самолету было разрешено продолжить выполнение рейса", — добавил он.
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