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Авиаэксперт увидел в инциденте в Хитроу нарушение норм ИКАО
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Авиаэксперт увидел в инциденте в Хитроу нарушение норм ИКАО 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Обыски российского самолета в аэропорту Хитроу нарушают фундаментальные авиационные правила, дипломатические протоколы, регламенты ИКАО и простираются далеко за грань авиации. Такую оценку инциденту дал в эфире НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
«Борт самолета, где бы он ни был на Земном шаре, является частицей того государства, которым он эксплуатируется. На эту территорию нельзя проходить кому хочется и когда хочется. Это нарушение фундаментальных международных авиационных правил», — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что на борт самолета могут заходить делегации профессионалов с опросными листами, которые оговорены в регламентах ИКАО. Но эти проверки касаются исключительно конструкций самолета, приборов и оборудования, которое обеспечивает безопасность полетов. Подобные действия вправе совершать только официальные лица, с соответствующими удостоверениями и опросными листами, где будет указано, что именно будет проверяться.
«Никто не имеет права врываться на территорию самолета так, как это было сделано в Хитроу, это беспрецедентный случай, который нарушает все дипломатические правила. До сих пор командиру никто не представил список проверки. Также с нарушением всех правил была предпринята попытка удаления из самолета членов экипажа. Хорошо, что командир борта этому воспрепятствовал и объяснил, что экипаж не имеет право по существующим порядкам покидать воздушное судно, которое фактически является территорией страны, пока не будет ясно: в связи с чем проверка и кого представляют проверяющие», — пояснил заслуженный пилот СССР.
Авиаэксепрт пояснил, что британские таможенники были обязаны обратиться в посольство России в Лондоне за разрешение на проведение любых действий на борту российского самолета.
«В этом случае посольство выделяет человека, который следует в аэропорт, объясняет ситуацию капитану самолета, предъявляется опросный лист, где указано, что будет проверяться или какой предмет разыскивается. Никаких требований о том, чтобы самолет покинул экипаж, быть не может. После осмотра командиру судна должны предоставить документ, что искомого не обнаружено. Обычно вся процедура занимает по времени совсем немного», — добавил Олег Смирнов.
Он уверен, что инцидент в Лондоне получит свое продолжение. Впрочем, об этом уже заявили в Минтрансе РФ. Ведомство в субботу потребовало от Лондона объяснить свои действия в отношении российского самолета. В противном случае Москва оставляет за собой право соответствующе действовать в отношении британских авиаперевозчиков.
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