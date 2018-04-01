Весенний призыв: в Калининградской области на службу отправятся более тысячи человек

Сегодня, 1 апреля, начинается весенний призыв на военную службу. На военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации планируется призвать 128 тысяч человек. Это на 10% меньше, чем год назад.

Калининградской области на военную службу отправятся более одной тысячи молодых жителей региона. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно 15 призывников отправятся служить в Президентский полк.

Черняховске и Лучше всего юношей к армии подготовили в Гусеве Багратионовске , сообщили в областном военкомате. Сто двадцать парней пожелали сразу пойти на контрактную службу, минуя срочную. Такое право появилось в прошлом году у россиян со средним профобразованием.

В ближайшее время призывники начнут прибывать в городские и районные военкоматы для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего распределения в соединения и части Балтийского флота и Западного военного округа.

Из других субъектов Российской Федерации для прохождения службы на Балтийский флот планируется направить порядка трех тысяч новобранцев. Кроме того, помимо призывников, соединения и воинские части флота пополнят около тысячи младших специалистов, окончивших учебные части Министерства обороны России

Весенняя призывная кампания в соответствии с указом Президента России продлится до 15 июля 2018 года.