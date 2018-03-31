Британия объяснила обыск самолета РФ обычной защитой от оргпреступности

Ранее Sobesednik.ru писал, что сотрудники британской полиции и таможни обыскали российский самолет, не предъявив для того оснований и не допустив экипаж воздушного судна к осмотру.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на письменное заявление замглавы МВД Великобритании Бена Уолласа, досмотр российского самолета накануне производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия или запрещенных веществ.

Замглавы британского ведомства подчеркнул, что это была самая обычная процедура, а экипажу самолета сразу после проверки разрешили вылететь по намеченному маршруту.

При этом в российском Минтрансе на ситуацию вокруг обыска самолета «Аэрофлота» отреагировали угрозой применить аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков.

«В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета как неправомерные, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», — говорится в сообщении ведомства.