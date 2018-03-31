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Главком ВМФ вбил последний гвоздь в обшивку корпуса копии «Полтавы»
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Главком ВМФ вбил последний гвоздь в обшивку корпуса копии «Полтавы» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: dp.ru
В Санкт-Петербурге на верфи исторического судостроения «Полтава» главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв символически завершил постройку точной копии первого линейного корабля Балтийского флота. Корабль представляет собой реплику 54-пушечного парусного корабля «Полтава», построенного в 1712 году.
Владимир Королёв закрепил последнюю доску наружной обшивки корпуса «Полтавы» крупным металлическим гвоздем.
В своем выступлении на верфи главком поблагодарил современных корабельных мастеров и историков Военно-Морского Флота за прекрасную работу. По словам Королёва, невероятно волнительно видеть ожившую историю. «В век современных технологий мы не должны забывать, что регулярный Российский Флот начинался с паруса», — отметил главком.
Линейный корабль «Полтава» участвовал в шести военных кампаниях. Петр Великий держал на нем свой штандарт дважды.
Постройка «Полтавы» заняла пять лет. Спуск корабля на воду запланирован на конец мая.
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