Главком ВМФ вбил последний гвоздь в обшивку корпуса копии «Полтавы»

Санкт-Петербурге на верфи исторического судостроения «Полтава» главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв символически завершил постройку точной копии первого линейного корабля Балтийского флота. Корабль представляет собой реплику 54-пушечного парусного корабля «Полтава», построенного в 1712 году.

Владимир Королёв закрепил последнюю доску наружной обшивки корпуса «Полтавы» крупным металлическим гвоздем.

В своем выступлении на верфи главком поблагодарил современных корабельных мастеров и историков Военно-Морского Флота за прекрасную работу. По словам Королёва, невероятно волнительно видеть ожившую историю. «В век современных технологий мы не должны забывать, что регулярный Российский Флот начинался с паруса», — отметил главком.

Линейный корабль «Полтава» участвовал в шести военных кампаниях. Петр Великий держал на нем свой штандарт дважды.

Постройка «Полтавы» заняла пять лет. Спуск корабля на воду запланирован на конец мая.