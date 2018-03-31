Достройку реплики судна Петра I «Полтава» завершат в начале 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 31 марта. / ТАСС /. Работы по достройке копии линейного корабля времен Петра I «Полтава», которую строят на одноименной исторической верфи в Санкт-Петербурге, будут продолжаться около восьми месяцев после спуска судна на воду, сказал главный строитель проекта Михаил Плеханов в субботу на торжественной церемонии установки последней доски наружной обшивки исторического судна.

Спуск корабля на воду планируют в мае 2018 года, уточнили в пресс-службе верфи, таким образом работы завершат в начале 2019 года.

"Порядка восьми месяцев [корабль] будет достраиваться [после спуска на воду]. На время достройки будем находиться прямо здесь [на исторической верфи на севере Санкт-Петербурга] — здесь будем спускаться и здесь будем достраиваться. После спуска — начинка корпуса системами, отделка внутренних помещений, хотя здесь отделки не так много — укладка балласта, установка пушек, мачтового вооружения", — сказал Плеханов.

На торжественной церемонии также присутствовал главнокомандующий Военно-Морского флота РФ Владимир Королев . «Сегодня мы присутствуем на уникальном мероприятии, как для Санкт-Петербурга, так и для Военно-Морского флота России. Мы с восхищением смотрим на результаты работы наших корабельных мастеров, историков Военно-Морского флота и имеем возможность переместиться на три века назад, во времена славных дел нашего великого императора Петра I», — сказал он, выступая на церемонии.

Проект «Полтава» ставит своей задачей воссоздание линейного корабля Полтава , построенного в 1712 году. В его проектировке и строительстве лично принимал участие Петр I. Это судно стало первым полноценным линейным кораблем Балтийского флота, построенным на адмиралтейских верфях.

Строительство реплики корабля ведется на специально созданной на севере Санкт-Петербурга верфи по технологиям XVIII века. После завершения строительства судно станет музеем, в настоящий момент на верфь, где строится корабль, также проводятся экскурсии.