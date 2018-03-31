Великобритания объяснила досмотр самолета Аэрофлота 

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес ответил на письмо посольства России с требованием разъяснений. В своем ответе Уоллес назвал досмотр самолета "Аэрофлота" рутинной процедурой, пишет ТАСС. Также он отметил, что проверка была проведена с «целью защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие, в эту страну».
Напомним, что фициальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очередной «провокацией» британских властей. Досмотр российского самолета «Аэрофлот» в аэропорту «Хитроу» назвали обычной проверкой. Координационный центр по авиабезопасности России направил запрос в Великобританию, чтобы уточнить причину досмотра российского аваилайнера «Аэрофлота».