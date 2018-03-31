Ещё
Великобритания объяснила досмотр самолета Аэрофлота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Великобритания объяснила досмотр самолета Аэрофлота 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес ответил на письмо посольства России с требованием разъяснений. В своем ответе Уоллес назвал досмотр самолета "Аэрофлота" рутинной процедурой, пишет ТАСС. Также он отметил, что проверка была проведена с «целью защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие, в эту страну».
Напомним, что фициальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очередной «провокацией» британских властей. Досмотр российского самолета «Аэрофлот» в аэропорту «Хитроу» назвали обычной проверкой. Координационный центр по авиабезопасности России направил запрос в Великобританию, чтобы уточнить причину досмотра российского аваилайнера «Аэрофлота».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
США выпустили комикс о победе РФ над войсками НАТО Инженеры предложили смешивать твердое ракетное топливо в искусственном кишечнике Военная полиция сможет привлекать к административной ответственности
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»378
Миллиардеру Магомедову не дали улететь в Майами100
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей31
Полыхающая столичная высотка попала на видео36
2,5 млрд рублей за свободу. Магомедов готов внести залог51
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение