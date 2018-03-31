Британия назвала проверку самолета «Аэрофлота» рутинной процедурой

МВД Великобритании назвали рутинной процедурой

проверку

самолета компании «Аэрофлот» , проведенную 30 марта в аэропорту Лондона Хитроу. Во время досмотра экипаж выгнали, пилоту велели оставаться в кабине, а причины происходящего не объясняли. МИД называл неожиданный досмотр рейса из Москвы провокацией.

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес характеризует происходящее иначе. «Это рутинная процедура для пограничной службы провести обыск самолета для защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие, в эту страну», — говорится в заявлении замглавы МВД, направленном в ТАСС в ответ на соответствующий запрос.

"После того как эти проверки были проведены, самолету было разрешено продолжить выполнение рейса", — указал он.

Британские СМИ ранее сообщили, что досмотр

не был связан

В пятницу в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что власти Великобритании без объяснения причин провели досмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что подобные действия «абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров».

Отношения России и Великобритании накалились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись отравлению в английском Солсбери. По версии британской стороны, произошло это из-за воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок», которое разрабатывалось в СССР и России.