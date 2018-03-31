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Российский самолет был досмотрен в рамках борьбы с оргпреступностью — МВД Британии
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Российский самолет был досмотрен в рамках борьбы с оргпреступностью — МВД Британии 

Авторадио 15 минут назад
Фото: Парламентская газета
Досмотр российского самолета накануне производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия или запрещенных веществ, говорится в письменном заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолласа. Он отметил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту. Ранее российское посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием разъяснить причины досмотра накануне вечером самолета «Аэрофлота». Диппредставительство охарактеризовало досмотр как «еще одну грубую провокацию британских властей».
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