Досмотр российского самолета накануне производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия или запрещенных веществ, говорится в письменном заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолласа. Он отметил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту. Ранее российское посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием разъяснить причины досмотра накануне вечером самолета «Аэрофлота». Диппредставительство охарактеризовало досмотр как «еще одну грубую провокацию британских властей».