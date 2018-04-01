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Авторы War Thunder анонсировали боевик с подлодками Silent Thunder
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Авторы War Thunder анонсировали боевик с подлодками Silent Thunder 

Игромания.ру 15 минут назад
Фото: Игромания.ру
Gaijin Entertainment сообщила о работе над новой масштабной военной онлайновой игрой Silent Thunder. Её особенность в том, что все сражения между самыми могущественными военными державами XXI века будут проходить с помощью атомных подводных лодок.
Современные подводные лодки России, США и Великобритании оснащены исключительными комплектами торпед и ракет. Российский «Ясень» вооружён известными всему миру безотказными крылатыми ракетами 3М-14К «Калибр». У британского Vanguard всего четыре управляемые торпеды, но каждая из них весит две тонны. А на борту американской Virginia хранится дюжина знаменитых ракет «Томагавк» с ядерными боеголовками мощностью 200 килотонн.
Действие игры, по словам Gaijin, происходит под толщей воды, в темноте. Местоположение противников приходится вычислять по гидролокатору, при этом стараясь не выдать себя. А враги засекут любой шум: выпуск торпеды, включение сонара, столкновение со скалой. Потребуется постоянное внимание к своим действиям, чтобы сохранить преимущество скрытности.
Удалось засечь противника — пора выпускать торпеду. Управление торпедой подвластно игроку на всём протяжении пути к цели. Но не стоит забывать, что после выстрела местоположение лодки становится известно врагу. От торпеды можно уклониться, укрыться за скалами или же обезвредить ее противоторпедной ловушкой.
Разработчики обещают, что опробовать необычный игровой процесс смогут все желающие, первая тестовая сессия пройдёт безо всяких ограничений. Требуется лишь скачать игру на сайте и отправиться в бой 1 апреля, с 00:00 по камчатскому времени (UTC+12) до 23:59 по гавайскому времени (UTC-11). А подробнее о подводных лодках, их вооружении и тактике боя можно узнать из специальной статьи.
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