Третью версию танка Т-90М «Прорыв» представят в этом году, пишут СМИ

Российская Армия может получить первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв-3» уже в текущем году в рамках исполнения контрактных обязательств.

В феврале заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов также сообщал, что армия ежегодно будет получать по 200 новых танков различных модификаций.

О возможных поставках в войска модернизированного Т-90М журналистам рассказали в конструкторском бюро научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) в конце января.

По словам проектировщиков, новая модель имеет боевой башенный модуль, а также мощный комплекс новейшего вооружения и автоматизированную систему управления огнём.

В частности, установленная на тяжёлой машине 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.