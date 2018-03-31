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Второй этап конкурса «Рембат» завершился в Центральном военном округе
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Второй этап конкурса «Рембат» завершился в Центральном военном округе 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам конкурса лучший результат показали военнослужащие 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области.
Второй этап конкурса специалистов по ремонту бронетехники «Рембат» завершился в Центральном военном округе.
Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений ЦВО, дислоцированных на Урале, в Сибири, Поволжье, а также российской военной базы в Таджикистане, состязались в сборке-разборке легкового автомобиля УАЗ, монтаже колеса на автомобиль Урал на время и установке двигателя КамАЗа на штатное место.
По итогам конкурса лучший результат показали военнослужащие 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области.
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