Второй этап конкурса «Рембат» завершился в Центральном военном округе 

По итогам конкурса лучший результат показали военнослужащие 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области.
Второй этап конкурса специалистов по ремонту бронетехники «Рембат» завершился в Центральном военном округе.
Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений ЦВО, дислоцированных на Урале, в Сибири, Поволжье, а также российской военной базы в Таджикистане, состязались в сборке-разборке легкового автомобиля УАЗ, монтаже колеса на автомобиль Урал на время и установке двигателя КамАЗа на штатное место.
По итогам конкурса лучший результат показали военнослужащие 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области.