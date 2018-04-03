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Военнослужащие ЦВО победили во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш»
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Военнослужащие ЦВО победили во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш» 

ТАСС 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Команда Центрального военного округа (ЦВО) победила во всеармейском конкурсе полевой выучки подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности «Саянский марш — 2018», который завершился в Центре военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе округа.
"В ходе двухдневного марша по территории природного парка «Ергаки» в горах Западный Саян, на участках естественного пересеченного рельефа военнослужащие горных подразделений преодолели маршрут более 50 км и набором высоты до 4 тыс. м со штатным оружием в полной экипировке. По итогам двух дней конкурса победу одержала сборная команда Центрального военного округа с общим временем 8 часов 41 минута, второе место заняла команда Воздушно-десантных войск с результатом 10 часов 54 минуты, третьими стали курсанты Военного института физической культуры, преодолев данную дистанцию за 11 часов", — сказали в пресс-службе.
В рамках конкурса команды в сложных метеорологических условиях выполнили 11 специальных задач, например, «Поиск пострадавшего в лавине», «Спуск на лыжах по склону в связках» и «Ориентирование».
"Также вне зачета в соревнованиях принимала участие женская сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации по ски-альпинизму, которая преодолела данный маршрут со всеми требованиями и условиями конкурса за 15 часов 12 минут, создав большую конкуренцию мужским командам-участникам", — добавили в пресс-службе.
Всеармейский конкурс полевой выучки подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности «Саянский марш-2018», впервые проводился в рамках Армейских международных игр.
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