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В ЦВО стартовал окружной этап конкурса на лучшего специалиста продовольственной службы
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В ЦВО стартовал окружной этап конкурса на лучшего специалиста продовольственной службы 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязании принимают участие команды 2-й и 41-й общевойсковых армий, а также 14-я армия ВВС и ПВО.
В Центральном военном округе (ЦВО) стартовал окружной этап конкурса специалистов продовольственной службы «Полевая кухня».
Военные повара соревнуются в приготовлении одного блюда на 10 человек по произвольному рецепту на переносной кухне КП-20 и КП-30. Это могут быть салаты, первые, вторые блюда с гарниром, приготовленные с учетом особенностей национальной кухни регионов дислокации воинских частей округа. Специалисты по хлебопечению по условиям конкурса должны приготовить тесто и испечь в полевых условиях более 10 буханок хлеба на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04. Вкусовые качества кулинарных изысков, приготовленных конкурсантами, оценит специальная комиссия командования ЦВО, а также гости мероприятия.
В состязании принимают участие команды 2-й и 41-й общевойсковых армий, а также 14-я армия ВВС и ПВО.
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