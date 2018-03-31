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Челябинское аиаучилище увеличило выпуск штурманов
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Челябинское военное авиаучилище вдвое увеличило выпуск штурманов 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Выпуск офицеров-штурманов в челябинском филиале Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия" имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в 2018 году увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Офицерское звание "лейтенант" и диплом сегодня получили 143 молодых офицера-штурмана, для сравнения — в 2017 году выпустились 65 человек. Все выпускники распределены в войска", — отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, красный диплом из рук главного штурмана ВВС России Анатолия Миняйло на торжественной церемонии получили 13 выпускников, один выпускник стал обладателем золотой медали.
"Средний налет курсантов за годы обучения в военном вузе превысил 200 часов", — отметили в ЦВО.
Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов создали в 1936 году. В 2013 году училище вошло в состав Военно-воздушной академии.
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