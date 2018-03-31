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Юнармейцы посетили Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны РФ
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Юнармейцы посетили Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны РФ 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое впечатление на школьников произвел класс космонавтики, в котором кадеты изучают историю исследования космического пространства и строение земной атмосферы.
Отряд Юнармии из общеобразовательной школы №16 Василеостровского района Санкт-Петербурга под руководством офицеров-слушателей Военной академии МТО в рамках программы по обмену опытом среди учащихся средних общеобразовательных учреждений посетил Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны РФ.
Юнармейцы встретились со своими ровесниками — будущими курсантами, а также пообщались со своим другом — бывшим учеником школы № 16, а ныне кадетом Павлом Заведеевым.
Кадеты рассказали школьникам об особенностях обучения в кадетском корпусе, строевой и физической подготовке. Также ребята провели для юнармейцев экскурсию по корпусу, рассказав его историю, показав учебные места и библиотеку.
Особое впечатление на школьников произвел класс космонавтики, в котором кадеты изучают историю исследования космического пространства и строение земной атмосферы.
После посещения кадетского корпуса многие юнармейцы заинтересовались возможностью обучения в военных учреждениях Минобороны РФ.
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