Человек против ракет — выживание в небе на время

Полётами на самолёте сегодня никого не удивишь. Путешествовать можно в экономе, бизнес-классе или даже на джете. Игра «Человек против ракет» дарит другую возможность. В ней сбрасываем хвосты в виде смертоносных ракет и пытаемся продержаться как можно дольше.

Со смыслом игры знакомимся сразу после нажатия на кнопку старта. Для управления самолётом используем джойстик. Цель — установить новый рекорд длительности полёта.

Мешать будут ракеты. Они самостоятельно наводятся и быстро летают. Единственный вариант выжить — постоянно менять направление движения. В таком случае рано или поздно враги врежутся друг в друга и взорвутся.

Задачу усложняет сбор монет. Бонусы пригодятся в главном меню.

Помогать будут разные предметы. Щит защитит от взрыва ракеты, боеприпасы позволят открывать огонь в ответ, а ударная волна ликвидирует все объекты вокруг. Любой предмет за пределами игрового поля подсвечивается разным цветом. Если видите красный указатель опасности, летите в противоположную сторону. Если за горизонтом маячат другие указатели, попробуйте их подобрать.

Также разработчики ставят задачи на каждый полёт. Например, первая из них — продержаться десять секунд. За выполнение получаем приятные призы. Новые самолёты ещё никому не мешали, поэтому стараемся не забывать о миссиях.

«Человек против ракет» — хороший вариант провести свободную минуту. Игра не даст отвлечься и будет держать в напряжении. Любой неправильный шаг заканчивается взрывом самолёта, так что нужно постараться.

Приложение: Человек против ракет

Разработчик: Spiel

Категория: Симуляторы

Цена: Бесплатно (со встроенными покупками)

Приложением уже заинтересовались: 0 человек