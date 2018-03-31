Ещё
Человек против ракет — выживание в небе на время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Человек против ракет — выживание в небе на время 

Android Insider 19 минут назад
Фото: Android Insider
Полётами на самолёте сегодня никого не удивишь. Путешествовать можно в экономе, бизнес-классе или даже на джете. Игра «Человек против ракет» дарит другую возможность. В ней сбрасываем хвосты в виде смертоносных ракет и пытаемся продержаться как можно дольше.
Со смыслом игры знакомимся сразу после нажатия на кнопку старта. Для управления самолётом используем джойстик. Цель — установить новый рекорд длительности полёта.
Мешать будут ракеты. Они самостоятельно наводятся и быстро летают. Единственный вариант выжить — постоянно менять направление движения. В таком случае рано или поздно враги врежутся друг в друга и взорвутся.
Задачу усложняет сбор монет. Бонусы пригодятся в главном меню.
Помогать будут разные предметы. Щит защитит от взрыва ракеты, боеприпасы позволят открывать огонь в ответ, а ударная волна ликвидирует все объекты вокруг. Любой предмет за пределами игрового поля подсвечивается разным цветом. Если видите красный указатель опасности, летите в противоположную сторону. Если за горизонтом маячат другие указатели, попробуйте их подобрать.
Также разработчики ставят задачи на каждый полёт. Например, первая из них — продержаться десять секунд. За выполнение получаем приятные призы. Новые самолёты ещё никому не мешали, поэтому стараемся не забывать о миссиях.
«Человек против ракет» — хороший вариант провести свободную минуту. Игра не даст отвлечься и будет держать в напряжении. Любой неправильный шаг заканчивается взрывом самолёта, так что нужно постараться.
Приложение: Человек против ракет
Разработчик: Spiel
Категория: Симуляторы
Цена: Бесплатно (со встроенными покупками)
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 0 человек
Android Insider: последние новости
Итоги презентации Huawei LG интересуется, как потребители относятся к выемке в дисплее На какие жертвы пошла Xiaomi, чтобы сделать Mi Mix 2S по-настоящему классным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб актер Евгений Сапаев104
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»90
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово246
У арестованной Савченко началась кровавая рвота271
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля104
Видео
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение