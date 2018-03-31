В Восточном военном округе завершились учения с участием четырёх тысяч человек

В частности, прошли стрельбы мотострелкового соединения, в ходе которых была отработана защита и контратака по позициям условного противника. Артиллерийские части провели специальные стрельбы в ночное время, рассказали в пресс-службе округа.

Действия пехоты и артиллерии прикрывали отдельные соединения ПВО, которые вели контроль воздушного пространства и уничтожили условные вели с помощью зенитных установок «Шилка» и ЗРК «Стрела-10» и «Игла».

Также в учениях участвовали части военизированных колонн военной техники и танков. Всего было задействовано более тысячи единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что спецназовцы Южного военного округа в ходе учений ликвидировали группу диверсантов.

Также ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.