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В Восточном военном округе завершились учения с участием четырёх тысяч человек
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Трагически погиб актер Евгений Сапаев
Трагически погиб актер Евгений Сапаев

В Восточном военном округе завершились учения с участием четырёх тысяч человек 

RT на русском 28 минут назад
В частности, прошли стрельбы мотострелкового соединения, в ходе которых была отработана защита и контратака по позициям условного противника. Артиллерийские части провели специальные стрельбы в ночное время, рассказали в пресс-службе округа.
Действия пехоты и артиллерии прикрывали отдельные соединения ПВО, которые вели контроль воздушного пространства и уничтожили условные вели с помощью зенитных установок «Шилка» и ЗРК «Стрела-10» и «Игла».
Также в учениях участвовали части военизированных колонн военной техники и танков. Всего было задействовано более тысячи единиц военной техники.
Ранее сообщалось, что спецназовцы Южного военного округа в ходе учений ликвидировали группу диверсантов.
Также ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.
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