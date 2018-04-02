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Более 22 тысяч призывников из СКФО и ЮФО пойдут в армию в весенний призыв — 2018
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Более 22 тысяч призывников из СКФО и ЮФО пойдут в армию в весенний призыв — 2018 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в весеннюю призывную кампанию 2018 года будут призваны в армию более 22 тысяч молодых людей.
«Весной с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к местам прохождения военной службы будет направлено более 22 тысяч человек», — сообщил начальник управления — заместитель начальника штаба Южного военного округа (ЮВО) по организационно-мобилизационной работе Владимир Цимлянский. Его слова приводит ТАСС.
В ходе начавшегося весеннего призыва планируется в том числе направить в войска более 4,5 тысячи молодых специалистов, прошедших подготовку в ДОСААФ России по 10 специальностям. около 100 человек планируется направить на альтернативную службу.
Годом ранее, весной 2017-го, армейские подразделения пополнили 24,5 тысячи призывников с юга России, а в предыдущий, осенний, призыв 2017 года, в армию пошли более 23 тысяч человек.
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