Более 22 тысяч призывников из СКФО и ЮФО пойдут в армию в весенний призыв — 2018

Из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в весеннюю призывную кампанию 2018 года будут призваны в армию более 22 тысяч молодых людей. «Весной с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к местам прохождения военной службы будет направлено более 22 тысяч человек», — сообщил начальник управления — заместитель начальника штаба Южного военного округа (ЮВО) по организационно-мобилизационной работе Владимир Цимлянский. Его слова приводит ТАСС В ходе начавшегося весеннего призыва планируется в том числе направить в войска более 4,5 тысячи молодых специалистов, прошедших подготовку в ДОСААФ России по 10 специальностям. около 100 человек планируется направить на альтернативную службу. Годом ранее, весной 2017-го, армейские подразделения пополнили 24,5 тысячи призывников с юга России , а в предыдущий, осенний, призыв 2017 года, в армию пошли более 23 тысяч человек.