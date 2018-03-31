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Флагману Балтийского флота эскадренному миноносцу «Настойчивый» — 25 лет
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Флагману Балтийского флота эскадренному миноносцу «Настойчивый» — 25 лет 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественное мероприятие, посвященное Дню корабля, началось с построения личного состава, подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания, затем был зачитан приказ командира корабля о поощрении отличившихся военнослужащих.
В Военной гавани в Балтийске прошли торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня первого подъема Военно-морского флага на эскадренном миноносце «Настойчивый».
Торжественное мероприятие, посвященное Дню корабля, началось с построения личного состава, подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания. Был зачитан приказ командира корабля о поощрении отличившихся военнослужащих.
В ближайшее время экипаж корабля готовится выйти в море для отработки элементов курсовой задачи (К-2). В морских полигонах Балтийского флота экипажу «Настойчивого» предстоит выполнить артиллерийские и ракетные стрельбы, провести учения по противовоздушной обороне, а также отработать противолодочные задачи.
Эсминец «Настойчивый» вошел в боевой состав Военно-Морского Флота России в 1993 году и уже через несколько месяцев стал первым кораблем в истории ВМФ России, совершившим переход Кильским каналом.
Неоднократно эсминец «Настойчивый» завоевывал призы на первенстве ВМФ по огневой и тактической подготовке. В 1996 и 1997 годах корабль признавался лучшим надводным кораблем России.
В июле 1996 года корабль участвовал в международных военно-морских учениях «БАЛТОПС-96». В феврале-апреле 1997 года корабль совершил дальний морской поход, пройдя в общей сложности 20000 миль.
Эсминец «Настойчивый» представлял Военно-Морской Флот России на праздновании 75-летия создания военно-морских сил ЮАР в Кейптауне и Саймонстауне. За время нахождения в боевом составе Балтийского флота эсминец прошел более 80 тысяч морских миль и находился в море свыше двух лет.
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