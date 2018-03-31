Флагману Балтийского флота эскадренному миноносцу «Настойчивый» — 25 лет

Торжественное мероприятие, посвященное Дню корабля, началось с построения личного состава, подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания, затем был зачитан приказ командира корабля о поощрении отличившихся военнослужащих.

В Военной гавани в Балтийске прошли торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня первого подъема Военно-морского флага на эскадренном миноносце «Настойчивый».

Торжественное мероприятие, посвященное Дню корабля, началось с построения личного состава, подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания. Был зачитан приказ командира корабля о поощрении отличившихся военнослужащих.

В ближайшее время экипаж корабля готовится выйти в море для отработки элементов курсовой задачи (К-2). В морских полигонах Балтийского флота экипажу «Настойчивого» предстоит выполнить артиллерийские и ракетные стрельбы, провести учения по противовоздушной обороне, а также отработать противолодочные задачи.

Эсминец «Настойчивый» вошел в боевой состав Военно-Морского Флота России в 1993 году и уже через несколько месяцев стал первым кораблем в истории ВМФ России, совершившим переход Кильским каналом.

Неоднократно эсминец «Настойчивый» завоевывал призы на первенстве ВМФ по огневой и тактической подготовке. В 1996 и 1997 годах корабль признавался лучшим надводным кораблем России.

В июле 1996 года корабль участвовал в международных военно-морских учениях «БАЛТОПС-96». В феврале-апреле 1997 года корабль совершил дальний морской поход, пройдя в общей сложности 20000 миль.