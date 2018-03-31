Во 2-й общевойсковой армии завершился конкурс полевой выучки танковых экипажей 

Военнослужащие выполнили упражнение по стрельбе и вождению из танка Т-72, сдали зачеты по устройству и эксплуатации боевой машины, а также отработали нормативы по технической подготовке.
Во 2-й гвардейской общевойсковой армии завершился конкурс полевой выучки танковых экипажей.
Основным элементом конкурса являлось приведение орудия к нормальному бою в составе экипажа. После чего военнослужащие выполнили упражнение по стрельбе и вождению из танка Т-72, сдали зачеты по устройству и эксплуатации боевой машины, а также отработали нормативы по технической подготовке.
Лучшие результаты показал экипаж танкового батальона из Оренбургской области. Победителям были присвоены очередные воинские звания, остальные участники конкурса награждены почетными грамотами.