Россия может зеркально ответить на досмотр самолёта «Аэрофлота» в Великобритании

Минтрансе пригрозили ответными мерами Великобритании в случае отсутствия объяснений с досмотром самолёта «Аэрофлота»

Координационный центр по авиабезопасности России Ространснадзора направит в Великобританию запрос о причинах, послуживших поводом для проверки самолёта авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне 30 марта 2018 года, сообщили в Минтрансе России.

«В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», — отметили в Минтрансе.

Сеть координационных центров по авиационной безопасности создана международной организацией гражданской авиации (ICAO) в начале 2006 года. В настоящее время центры функционируют более чем в 100 странах — членах ICAO. Основной задачей таких центров является установление механизма обмена критической информацией между государствами в случае угроз или актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации или возникновения инцидентов, влияющих на обеспечение авиационной безопасности.

В базе данных сети содержится контактная информация всех международных центров по авиационной безопасности, которые наделены соответствующими полномочиями круглосуточно направлять и получать информацию, касающуюся угроз гражданской авиации, а также запросы и сообщения срочного характера.