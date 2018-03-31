Ещё
Россия может зеркально ответить на досмотр самолёта «Аэрофлота» в Великобритании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия может зеркально ответить на досмотр самолёта «Аэрофлота» в Великобритании 

Rambler News Service 43 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Минтрансе пригрозили ответными мерами Великобритании в случае отсутствия объяснений с досмотром самолёта «Аэрофлота».
Координационный центр по авиабезопасности России Ространснадзора направит в Великобританию запрос о причинах, послуживших поводом для проверки самолёта авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне 30 марта 2018 года, сообщили в Минтрансе России.
«В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», — отметили в Минтрансе.
Сеть координационных центров по авиационной безопасности создана международной организацией гражданской авиации (ICAO) в начале 2006 года. В настоящее время центры функционируют более чем в 100 странах — членах ICAO. Основной задачей таких центров является установление механизма обмена критической информацией между государствами в случае угроз или актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации или возникновения инцидентов, влияющих на обеспечение авиационной безопасности.
В базе данных сети содержится контактная информация всех международных центров по авиационной безопасности, которые наделены соответствующими полномочиями круглосуточно направлять и получать информацию, касающуюся угроз гражданской авиации, а также запросы и сообщения срочного характера.
Rambler News Service: последние новости
УВЗ оснастит танки Т-80БВ режимом «форсаж» Минобороны опубликовало видео испытаний ракеты «Сармат» Одна из взлётных полос в Домодедово закрыта из-за инцидента с самолетом АК «Глобус»
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово159
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии198
РФ получила неожиданную поддержку678
Трагически погиб актер Евгений Сапаев44
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал61
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение