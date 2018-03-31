На Девау технику продемонстрировали сапёры Балтфлота и добровольные пожарные дружины

Спасатели показали, какое оборудование необходимо для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для того, чтобы представить все силы потребовалась огромная площадка. Задействовали часть аэродрома Девау. На смотре была представлена различная спецтехника, мобильный командный штаб, городок жизнеобеспечения. Свою технику продемонстрировали и сапёры Балтфлота, и добровольные пожарные дружины.

Игорь Панин , начальник Северо-Западного регионального центра по ГО и ЧС: