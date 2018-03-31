На Девау технику продемонстрировали сапёры Балтфлота и добровольные пожарные дружины 

Спасатели показали, какое оборудование необходимо для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для того, чтобы представить все силы потребовалась огромная площадка. Задействовали часть аэродрома Девау. На смотре была представлена различная спецтехника, мобильный командный штаб, городок жизнеобеспечения. Свою технику продемонстрировали и сапёры Балтфлота, и добровольные пожарные дружины.
Игорь Панин, начальник Северо-Западного регионального центра по ГО и ЧС:
— Субъект готов к тем рискам, которые могут возникнуть на территории субъекта российской федерации. Здесь у нас самые главные мы проверяли вопросы взаимодействия, не просто МЧС здесь собраны, а все силы РСЧС, здесь и Росгвардии, и министерство обороны, и все наши силы ЖКХ, как говориться, собраны. У всех настрой боевой, силы в наличие, все исправно, техника современная. А в целом впечатление хорошее, настрой боевой, но есть над чем работать.