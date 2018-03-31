Впервые в Челябинской области завершились зимние соревнования по военному ралли

В состязаниях приняли участие десять команд из воинских частей, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжья.

Впервые в Челябинской области на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа завершились зимние соревнования по военному ралли на пересечённой местности.

В состязаниях приняли участие десять команд из воинских частей, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжья. Военнослужащие на армейских грузовиках «Урал», «КамАЗ» и внедорожниках УАЗ соревновались в скоростном прохождении трассы протяжённостью 20 км по бездорожью. Экипажи на маршруте ориентировались с помощью новейших навигационных систем «Орион», поступившей в этом году на вооружение военного округа.

Победителем стала команда танкового соединения, дислоцированная на Южном Урале которая на трех видах техники, преодолела трассу за 29 минут.