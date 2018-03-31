Ещё
Впервые в Челябинской области завершились зимние соревнования по военному ралли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Впервые в Челябинской области завершились зимние соревнования по военному ралли 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях приняли участие десять команд из воинских частей, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжья.
Впервые в Челябинской области на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа завершились зимние соревнования по военному ралли на пересечённой местности.
В состязаниях приняли участие десять команд из воинских частей, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжья. Военнослужащие на армейских грузовиках «Урал», «КамАЗ» и внедорожниках УАЗ соревновались в скоростном прохождении трассы протяжённостью 20 км по бездорожью. Экипажи на маршруте ориентировались с помощью новейших навигационных систем «Орион», поступившей в этом году на вооружение военного округа.
Победителем стала команда танкового соединения, дислоцированная на Южном Урале которая на трех видах техники, преодолела трассу за 29 минут.
ТК «Звезда»: последние новости
Команда Михайловской военной артиллерийской академии стала победителем Всеармейской олимпиады по иностранному языку Таможенники не имели права досматривать российский самолет в Лондоне – капитан воздушного судна Начальник ГВМУ Минобороны России провел селекторное совещание с руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку443
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал32
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»414
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово103
Раскрыты заработки на реалити-шоу106
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение