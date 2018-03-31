Ещё
В Центральном военном округе завершился лагерный сбор ракетных войск и артиллерии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Центральном военном округе завершился лагерный сбор ракетных войск и артиллерии 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ракетчики и артиллеристы совершенствовали свою индивидуальную подготовку, проводили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов.
В Центральном военном округе успешно завершился лагерный сбор ракетных войск и артиллерии.
Полевой выход проходил на полигонах и учебных центров в Иркутской, Кемеровоской, Оренбургской, Пермской, Челябинских областях, Алтайском и Красноярском краях, а также в Республике Таджикистан.
Ракетчики и артиллеристы совершенствовали свою индивидуальную подготовку, проводили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые формы и способы выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя. По завершению лагерного сбора были проведены контрольные занятия, подразделения продемонстрировали хороший уровень подготовки.
ТК «Звезда»: последние новости
Таможенники не имели права досматривать российский самолет в Лондоне – капитан воздушного судна Ремонтники Балтийского флота готовят легендарный танк Т-34 к участию в военном параде в Калининграде Клубы белого дыма: в Курской области прошли маневры войск РХБЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку453
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал32
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»415
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово103
Раскрыты заработки на реалити-шоу106
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение