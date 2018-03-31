В Центральном военном округе завершился лагерный сбор ракетных войск и артиллерии

Ракетчики и артиллеристы совершенствовали свою индивидуальную подготовку, проводили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов.

В Центральном военном округе успешно завершился лагерный сбор ракетных войск и артиллерии.

Полевой выход проходил на полигонах и учебных центров в Иркутской, Кемеровоской, Оренбургской, Пермской, Челябинских областях, Алтайском и Красноярском краях, а также в Республике Таджикистан

Ракетчики и артиллеристы совершенствовали свою индивидуальную подготовку, проводили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые формы и способы выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя. По завершению лагерного сбора были проведены контрольные занятия, подразделения продемонстрировали хороший уровень подготовки.