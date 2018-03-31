С юга России весной на военную службу призовут более 22 тысяч человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар — РИА Новости . Более 22 тысяч человек будет призвано с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в весеннюю призывную кампанию, которая начинается 1 апреля, сообщил журналистам начальник управления — замначальника штаба Южного военного округа по организационно-мобилизационной работе Владимир Цимлянский.

"В соответствии с расчетом Генерального штаба ВС РФ весной с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к местам прохождения военной службы будет направлено более 22 тысяч человек", — сказал он. Призывная кампания будет иметь ряд особенностей.

Согласно изменениям в законодательстве, гражданин призывного возраста, который раньше был передан в запас, но при медицинском освидетельствовании признан годным к воинской службе, сможет пройти военную службу по призыву на общих основаниях. Раньше граждане, переданные в запас, призыву на военную службу не подлежали.

Кроме того, повышены требования к отбору призывников. Призывники с низкими показателями результатов тестирования не смогут претендовать на прохождение военной службы в воинских частях с повышенными требованиями, к примеру, в воинских частях ВДВ.