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С юга России весной на военную службу призовут более 22 тысяч человек
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С юга России весной на военную службу призовут более 22 тысяч человек 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мар — РИА Новости. Более 22 тысяч человек будет призвано с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в весеннюю призывную кампанию, которая начинается 1 апреля, сообщил журналистам начальник управления — замначальника штаба Южного военного округа по организационно-мобилизационной работе Владимир Цимлянский.
"В соответствии с расчетом Генерального штаба ВС РФ весной с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к местам прохождения военной службы будет направлено более 22 тысяч человек", — сказал он. Призывная кампания будет иметь ряд особенностей.
Согласно изменениям в законодательстве, гражданин призывного возраста, который раньше был передан в запас, но при медицинском освидетельствовании признан годным к воинской службе, сможет пройти военную службу по призыву на общих основаниях. Раньше граждане, переданные в запас, призыву на военную службу не подлежали.
Кроме того, повышены требования к отбору призывников. Призывники с низкими показателями результатов тестирования не смогут претендовать на прохождение военной службы в воинских частях с повышенными требованиями, к примеру, в воинских частях ВДВ.
Осенью прошлого года на военную службу было призвано более 23 тысяч граждан с территории ЮВО. Задание на призыв в соответствии с расчетом Генерального штаба ВС РФ было выполнено в полном объеме. Показатель годности граждан к военной службе в 2017 году на юге России составил 88% при общероссийском показателе в 79%. Альтернативную службу осенью выбрали около 80 человек.
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