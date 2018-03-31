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Клубы белого дыма: в Курской области прошли маневры войск РХБЗ
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Клубы белого дыма: в Курской области прошли маневры войск РХБЗ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Войска радиационной, химической и биологической защиты отработали маневры на полигоне.
Подразделения РХБЗ Западного военного округа провели учения. Полигон в Курской области покрылся клубами белого дыма: легенда маневров включает в себя прикрытие оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У» на марше и на боевых позициях.
Спецмашины радиационной и химической разведки обнаруживают зону поражения, а расчеты тепловых машин проводят дегазацию техники. В это время, специальная рота скрывает от неприятеля ракетные установки в дымовой завесе.
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