С 1 июня из Владикавказа можно будет летать в Турцию

Рейс «Владикавказ-Анталия» запускают 1 июня, сообщает министерство промышленности и транспорта Северной Осетии Самолёты из международного аэропорта «Владикавказ» будут летать всё лето и часть осени — до 22 октября. Добраться до курортов Турции по воздуху можно будет дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Ранее сообщалось, что с 9 июня по 25 августа из Северной Осетии будут летать самолёты в Крым . Рейсы «Владикавказ-Симферополь» — по субботам. Летнее расписание полётов можно найти на официальном сайте министерства промышленности и транспорта республики.