Ещё
С 1 июня из Владикавказа можно будет летать в Турцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 1 июня из Владикавказа можно будет летать в Турцию 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Рейс «Владикавказ-Анталия» запускают 1 июня, сообщает министерство промышленности и транспорта Северной Осетии.
Самолёты из международного аэропорта «Владикавказ» будут летать всё лето и часть осени — до 22 октября. Добраться до курортов Турции по воздуху можно будет дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.
Ранее сообщалось, что с 9 июня по 25 августа из Северной Осетии будут летать самолёты в Крым. Рейсы «Владикавказ-Симферополь» — по субботам.
Летнее расписание полётов можно найти на официальном сайте министерства промышленности и транспорта республики.
АиФ Ставрополье: последние новости
Из горящего многоэтажного дома в Грозном эвакуировали 145 человек Синтоловый качок из Пятигорска встретился у Малахова с кумиром из Бразилии Когда будут православные родительские субботы в марте 2018 года?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку338
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал29
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»390
Раскрыты заработки на реалити-шоу102
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово90
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
00:47
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение