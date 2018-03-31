С 1 июня из Владикавказа можно будет летать в Турцию 

Рейс «Владикавказ-Анталия» запускают 1 июня, сообщает министерство промышленности и транспорта Северной Осетии.
Самолёты из международного аэропорта «Владикавказ» будут летать всё лето и часть осени — до 22 октября. Добраться до курортов Турции по воздуху можно будет дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.
Ранее сообщалось, что с 9 июня по 25 августа из Северной Осетии будут летать самолёты в Крым. Рейсы «Владикавказ-Симферополь» — по субботам.
Летнее расписание полётов можно найти на официальном сайте министерства промышленности и транспорта республики.