Военные получат новейшую версию Т-90М в этом году

Российские военные в этом году получат первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв-3». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Выполнение контракта идет. Частично машины будут переданы Минобороны в этом году», — сказал он.

Часть партии составят переделанные машины Т-90, также военные получат и абсолютно новые танки.

В феврале заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщал, что ведомство будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно.

О скорых поставках модернизированного Т-90М российской армии сообщали в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) в конце января. Модель оборудована новым боевым башенным модулем, а также мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем. 125-миллиметровая танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов.

Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.