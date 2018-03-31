Специалисты МТО из Воронежской области вступили в борьбу за звание лучшего военного хлебопека

Более 10 поваров и хлебопеков будут соревноваться в кулинарном искусстве, обеспечивая личный состав, горячим питанием в полевых условиях.

Специалисты отдельного соединения материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской области вступили в борьбу за звание лучшего специалиста продовольственной службы.

Более 10 поваров и хлебопеков будут соревноваться в кулинарном искусстве, обеспечивая личный состав, горячим питанием в полевых условиях.

В состязании принимают участие военнослужащие, как по призыву, так и по контракту, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России

В рамках состязания солдатам и сержантам предстоит выполнить комплексный норматив по развертыванию современной прицепной блочно-модульной кухни и приготовить различные блюда. Военные пекари выполнят аналогичный норматив на полевых технических средствах.

Военнослужащим, названным по итогам первого этапа конкурса лучшими поварами и пекарями, в ближайшее время предстоит показать свои навыки в масштабе Западного военного округа.

Соревнования проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2018».