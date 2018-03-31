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Специалисты МТО из Воронежской области вступили в борьбу за звание лучшего военного хлебопека
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Специалисты МТО из Воронежской области вступили в борьбу за звание лучшего военного хлебопека 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 10 поваров и хлебопеков будут соревноваться в кулинарном искусстве, обеспечивая личный состав, горячим питанием в полевых условиях.
Специалисты отдельного соединения материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской области вступили в борьбу за звание лучшего специалиста продовольственной службы.
Более 10 поваров и хлебопеков будут соревноваться в кулинарном искусстве, обеспечивая личный состав, горячим питанием в полевых условиях.
В состязании принимают участие военнослужащие, как по призыву, так и по контракту, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.
В рамках состязания солдатам и сержантам предстоит выполнить комплексный норматив по развертыванию современной прицепной блочно-модульной кухни и приготовить различные блюда. Военные пекари выполнят аналогичный норматив на полевых технических средствах.
Военнослужащим, названным по итогам первого этапа конкурса лучшими поварами и пекарями, в ближайшее время предстоит показать свои навыки в масштабе Западного военного округа.
Соревнования проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2018».
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