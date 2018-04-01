Ансамбль песни и пляски штаба ВВО даст серию концертов в отдаленных гарнизонах округа

В репертуар творческого коллектива включены музыкальные композиции и театрализованные номера военно-патриотической направленности.

Артисты ансамбля песни и пляски Восточного военного округа отправились с новой концертной программой, чтобы выступить перед военнослужащими округа, проходящими службу в отдаленных гарнизонах, приуроченных к 100-летию со дня образования военных комиссариатов.

В начале следующей недели военные артисты дадут несколько концертов в городе Магадан , в том числе выступят перед воспитанниками военного спортивно-технического центра «Подвиг».

В репертуар творческого коллектива включены музыкальные композиции и театрализованные номера военно-патриотической направленности.