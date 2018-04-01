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Ансамбль песни и пляски штаба ВВО даст серию концертов в отдаленных гарнизонах округа
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Ансамбль песни и пляски штаба ВВО даст серию концертов в отдаленных гарнизонах округа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В репертуар творческого коллектива включены музыкальные композиции и театрализованные номера военно-патриотической направленности.
Артисты ансамбля песни и пляски Восточного военного округа отправились с новой концертной программой, чтобы выступить перед военнослужащими округа, проходящими службу в отдаленных гарнизонах, приуроченных к 100-летию со дня образования военных комиссариатов.
В начале следующей недели военные артисты дадут несколько концертов в городе Магадан, в том числе выступят перед воспитанниками военного спортивно-технического центра «Подвиг».
В репертуар творческого коллектива включены музыкальные композиции и театрализованные номера военно-патриотической направленности.
После завершения поездки в Магаданскую область артисты планируют посетить еще ряд отдаленных гарнизонов Восточного военного округа.
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