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Около 700 военнослужащих проходят курсы интенсивной подготовки в учебных центрах ВВО
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Около 700 военнослужащих проходят курсы интенсивной подготовки в учебных центрах ВВО 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе практической части занятий обучаемым предстоит выполнить нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.
В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, стартовал второй этап обучения по программе интенсивной и общевойсковой подготовки.
Всего к занятиям приступили около 700 военнослужащих, в том числе более 70 военнослужащих-женщин, проходящих службу по контракту, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта.
После успешной сдачи выпускных экзаменов, которые запланированы на вторую половину апреля текущего года, военнослужащие продолжат службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.
В ходе практической части занятий обучаемым предстоит выполнить нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.
Помимо этого, военнослужащие пройдут один из сложнейших элементов подготовки — «обкатку» боевыми машинами пехоты БМП-2, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат.
Также в программу обучения входит изучение по всем основным воинским дисциплинам и марш-бросок с элементами «курса выживания».
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