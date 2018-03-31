Около 700 военнослужащих проходят курсы интенсивной подготовки в учебных центрах ВВО

В ходе практической части занятий обучаемым предстоит выполнить нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, стартовал второй этап обучения по программе интенсивной и общевойсковой подготовки.

Всего к занятиям приступили около 700 военнослужащих, в том числе более 70 военнослужащих-женщин, проходящих службу по контракту, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта.

После успешной сдачи выпускных экзаменов, которые запланированы на вторую половину апреля текущего года, военнослужащие продолжат службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

В ходе практической части занятий обучаемым предстоит выполнить нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.

Помимо этого, военнослужащие пройдут один из сложнейших элементов подготовки — «обкатку» боевыми машинами пехоты БМП-2, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат.

Также в программу обучения входит изучение по всем основным воинским дисциплинам и марш-бросок с элементами «курса выживания».