Судостроители погрузили двигатели на корвет «Ретивый»

Корвет «Ретивый» будет впервые спущен на воду во втором квартале 2019 года.

Судостроители Северной верфи Санкт-Петербурге погрузили основные двигатели корвета «Ретивый» проекта 20380 в носовое машинное отделение. До этого на корабль была погружена пара дизель-генераторов.

После погрузки судостроители смогут приступить к монтажу двигателей, редукторов и дизель-генераторов. Следующим этапом их работы станет погрузка валов, а также сварка и установка блоков надстройки. Уже сейчас завершен монтаж мортир.

Корвет «Ретивый» будет впервые спущен на воду во втором квартале 2019 года. Передача боевого корабля на флот запланирована на 2020-й год. Северная верфь работает и над другими корветами для ВМФ РФ , в их числе «Дерзкий» проекта 20386, «Строгий» проекта 20380, а также «Гремящий» и «Проворный» проекта 20385.

Корветы предназначены для обнаружения и уничтожения надводных кораблей противника, его подлодок, а также обеспечения высадки берегового десанта. Создаваемые корабли смогут решать и другие задачи в ближней морской зоне, на них будут установлены артиллерийский, ракетный, радиолокационный и противолодочный комплексы. Кроме того, впервые на столь небольшом корабле будет размещен ангар, в котором может базироваться вертолет Ка-27.