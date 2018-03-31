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Большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» провел совместную с морской пехотой тренировку по высадке десанта
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Большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» провел совместную с морской пехотой тренировку по высадке десанта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Занятие стало одним из элементов практической подготовки морских пехотинцев к тактическому учению, в ходе которого будет отрабатываться в том числе и организация высадки морского десанта.
В рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) большой десантный корабль (БДК) Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» провел совместное тактико-специальное занятие (ТСЗ) с подразделениями приморского соединения морской пехоты по погрузке и высадке на необорудованное побережье способом на упор техники и личного состава.
Занятие стало одним из элементов практической подготовки морских пехотинцев к тактическому учению, в ходе которого будет отрабатываться в том числе и организация высадки морского десанта.
К ТСЗ на десантном полигоне у мыса Клерка привлекалось порядка 120 военнослужащих и 14 единиц боевой техники.
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