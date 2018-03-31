Большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» провел совместную с морской пехотой тренировку по высадке десанта

Занятие стало одним из элементов практической подготовки морских пехотинцев к тактическому учению, в ходе которого будет отрабатываться в том числе и организация высадки морского десанта.

В рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) большой десантный корабль (БДК) Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» провел совместное тактико-специальное занятие (ТСЗ) с подразделениями приморского соединения морской пехоты по погрузке и высадке на необорудованное побережье способом на упор техники и личного состава.

Занятие стало одним из элементов практической подготовки морских пехотинцев к тактическому учению, в ходе которого будет отрабатываться в том числе и организация высадки морского десанта.

К ТСЗ на десантном полигоне у мыса Клерка привлекалось порядка 120 военнослужащих и 14 единиц боевой техники.